Åben hus hos Fjends Fotoklub

Her bliver der mulighed for at se klubbens lokaler, høre lidt om aktiviteterne og se en udstilling med nogle af medlemmernes mange fotos.

Fjends Fotoklub har til huse på Fjandbohus i Iglsø. Klubben er åben for alle uanset alder og køn og uanset om man er nybegynder eller har fotograferet i årevis.

Der er klubaften hver mandag aften.