Åben workshop i Dynamitskoven

STOHOLM En børneskov er på trapperne i Dynamitskoven i Stoholm, og i den anledning inviteres store og små til workshop fredag 28. september, så man kan få lige den børneskov, brugerne ønsker sig.

Børneskoven i Stoholm bliver nummer to af sin slags i Viborg Kommune, idet det første allerede er etableret i Viborg Naturpark.

I alt bliver der seks børneskove fordelt ud over hele Viborg Kommune med støtte fra Friluftsrådet.

Workshoppen er berammet til tidsrummet 14.30-17.00, hvor børn og voksne kan more sig med krible krable, hulebyggeri, bål, snitteværksted og i øvrigt være kreative og komme med input til anlæggelsen af børneskoven.

Der er mulighed for at parkere for enden af Liljevej 41, hvor der vil være et skilt til Børneskoven. Husk praktisk tøj.