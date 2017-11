Åbenhed og ansvarlighed er vejen frem

I en nyligt offentliggjort undersøgelse, som har til formål, at kortlægge kommunernes og regionernes brug af arbejdsklausuler, for at bekæmpe social dumping, har Viborg Kommune valgt, IKKE at deltage. Det bekymrer mig. Åbenhed er vejen frem for Viborg Kommune, og jeg mener at borgerne har ret til at vide hvad Viborg Kommune gør, for at bekæmpe social dumping.

Mit håb er, at vi indfører arbejdsklausuler med kædeansvar i samtlige aftaler med eksterne samarbejdspartnere. For det første, for at beskytte danske lønmodtagere mod billigere arbejdskraft fra udlandet og dermed forhindre social dumping og for det andet, at beskytte vore danske overenskomstdækkede virksomheder, mod unfair konkurrence. Det er nødvendigt, at vi har et system, som forhindrer social dumping, snyd og svindel og som samtidig forsvarer den danske model. Kædeansvaret sikrer, at de aftalte vilkår mellem arbejdsgiver og arbejdstager overholdes af alle og ikke underbydes. Kampen mod social dumping SKAL være en helhjertet indsats.

Sammen med arbejdsklausulerne bør der samtidig indføres sociale klausuler. Social ansvarlighed skal være en grundsten i Viborg Kommune.

Kontroldelen er helt afgørende, for at vi kan opnå den ønskede effekt af klausulerne. Hvis ikke det til stadighed kontrolleres, at klausulerne rent faktisk overholdes, har de ingen værdi i praksis.

