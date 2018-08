Åbent hus i Akutmodtagelsen

VIBORG Hvor skal ambulancerne køre ind fremover? Hvilke nye muligheder giver de nye ensengsstuer? Hvad skal der ske på det skræddersyede Skopi-Klinik?

Og hvorfor skal der gå flere måneder, fra byggeriet er færdigt, til man kan flytte ind i det nye akutcenter?

Det og meget mere kan du få svar på, når Regionshospitalet Viborg søndag 2. september kl. 9-12 holder åbent hus på byggepladsen for det nye akutcenter.

Her står såvel byggefolk som hospitalets medarbejdere klar til at fortælle om byggeri, flytning og den fremtidige hverdag i det nye akutcenter.

- Vi glæder os til at vise, hvor langt vi er kommet og give dagens gæster et indblik i de mange nye muligheder, vi får med det nye akutcenter, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.

- Vi håber, at rigtig mange vil kigge forbi, for det bliver formentlig sidste gang, vi får mulighed for at åbne dørene for offentligheden, inden vi tager det nye akutcenter i brug næste år.

Fra indgangen kan de besøgende i eget tempo følge en afmærket rute over fire af akutcentrets syv kliniske etager.

Der vil desuden være mulighed for en guidet tur til taget af det nye akutcenter, hvor man kan nyde udsigten over midtby og Søndersø.