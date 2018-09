Åbent hus i biogassen

IGLSØ: Det var et veritabelt tilløbsstykke, da Iglsø Agro og Biogas A/S mandag holdt åbent hus i det nye biogasanlæg med borgmestertale, rundvisning og efterfølgende forplejning.

Mere end 400 interesserede havde vurderet, at indvielsen af det nye, store biogasanlæg på Øster Børstingvej uden for Iglsø var den bedste måde at bruge en mandag eftermiddag på.

Inden en særdeles oplysende rundvisning i mindre grupper på det flotte, nye anlæg var der velkomst ved bestyrelsesformand Lasse Buhl Jørgensen, der bl.a. takkede naboer og Viborg Kommune for en meget konstruktiv proces, inden han understregede, at der altså er absolut rygeforbud på et biogasanlæg.

Så var der tale ved Karsten Hjorth, projekt- og salgschef ved Lundsby Biogas, som har leveret anlægget.

Han havde været på stedet første gang for toethalvt år siden, da ideen om et biogasanlæg var opstået.

- Og som altid tænkte jeg: »Gad vide, om der nogensinde kommer et biogasanlæg op at stå på den mark.« Nu står vi her i dag og skal indvie det, og det ser fantastisk godt ud. For mig er det lidt et mirakel hver eneste gang, for man ved aldrig, om det bliver til noget. Jeg har også stået på en del marker, hvor det ikke blev til noget, sagde Karsten Hjorth.

Win-win-win...og win

Der er nemlig mange ting, der skal passe sammen, før et biogasanlæg bliver en realitet.

Først skal nogen tage initiativet, så er der miljøgodkendelser, VVM-redegørelser, byggetilladelser og ikke mindst en ordentlig pose penge.

Ifølge Karsten Hjorth vil anlægget kunne levere gas nok til op mod 5000 husstande. Det vil også rumme et stort CO2 fortrængningspotentiale for Viborg Kommune, og det vil producere en prima gødning til de marker, som er tilknyttet anlægget.

I alle henseender en god idé, hvilket fik Karsten Hjorth til at betegne det en win-win-win situation.

Den blev dog hurtigt trumfet, idet borgmester i Viborg Kommune Ulrik Wilbek (V) straks efter i sin tale hævede indsatsen til en win-win-win-win situation.

Han lagde vægt på, at bæredygtighed er et stort tema i Viborg Kommune, og biogasanlæg er noget, man meget gerne ser.

Der er da også allerede et i Grønhøj, et i Foulum, hvor endnu et er på vej, og der er også et på vej i Vammen.

- Det har været en glæde for mig på sidelinjen at kunne følge med i, at det her anlæg i Iglsø har kunnet opføres uden de helt store beboerprotester, sagde Ulrik Wilbek og inddrog erfaringer fra de andre anlæg.

- Det viser sig, at folk bliver glade for det, dels på grund af de ekstra arbejdspladser, og dels på grund af de positive miljømæssige tiltag, som et biogasanlæg også er.

Han understregede det gode samarbejde mellem ejerkreds og kommune, hvor man blandt andet har delt udgifterne til den nødvendige udvidelse af vejnettet til anlægget, der med borgmesterens ord »ligger et stykke fra alfarvej«.

- Hjerteligt tillykke med dagen og anlægget, sagde Ulrik Wilbek, inden han greb en saks og klippede en grøn snor over, så biogasanlægget i Iglsø nu officielt er indviet.

Se billedserie fra indvielsen her