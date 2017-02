Åbent hus på Erhvervsakademiet i Viborg

Her får du mulighed for at opleve studiemiljøet og få besvaret alle dine spørgsmål, når studerende og undervisere fra Dania byder dig indenfor.

Bliv klogere til Åbent Hus

Åbent Hus giver mulighed for at blive klogere på, hvilke uddannelser Erhvervsakademi Dania tilbyder, og hvilke jobmuligheder de enkelte uddannelser giver. Du kan høre om, hvordan uddannelsen kombinerer teori og praksis, hvordan undervisningen foregår og få en snak med de studerende om, hvordan det er at gå på studiet.

Der bliver også lejlighed til at høre om Campus Viborgs syv videregående uddannelser:

Administrationsøkonom

Autoteknolog

AP Degree Automotive Technology

AP Degree IT-Technology

AP Degree in Marketing Management

It-teknologi

Markedsføringsøkonom