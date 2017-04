Åbent hus på hospitaler til Forskningens Døgn

Hvordan skanner man et bryst? Og hvad kan du egentlig se på billederne? Hvordan ser en ambulance ud indeni? Og en operationsstue? Hvordan opdager man demens tidligt i forløbet? Hvordan kan en hund hjælpe hjerneskadede? Og hvad kan du selv gøre for at øge chancerne for at blive gravid?

Få svar på alverdens spørgsmål og få målt blodsukker, blodtryk, lungekapacitet og meget, meget andet, når der er oplevelser og aktiviteter på hospitalerne torsdag den 27. april. Langt det meste hører den normale hospitalshverdag til, og som forskningen gennem tiden har vist, er det rigtige at gøre.

Fra forskning til god behandling

Arrangementerne er en del af den landsdækkende Forskningens Døgn-event i uge 17. Temaet for dette års åbent hus-arrangementer på er Fra forskning til god behandling. Temaet skal signalere, at forskning og dermed viden er grundlag for den behandling, patienterne tilbydes på hospitalet.

Åbent hus for alle aldre

Igen i år er der aktiviteter for besøgende i alle aldre. Børn kan bygge hospitaler i LEGO, få bamsens arm opereret, eller komme med ind i en

ambulance eller på en operationsstue. For de lidt ældre er der mulighed at få blive testet og få ny viden og gode råd om alt fra søvn, hovedpine, kost blodtryk og meget, meget andet.

Både i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive er det medarbejderne fra de enkelte specialer, der står for kyndige demonstrationer og engagerede rundvisninger.

Detaljeret program med aktiviteter, udstillinger og boder for hver af de fire hospitaler kan ses på hjemmesiden for hospitelsenhedmidt under Forskningens døgn.