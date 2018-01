Åbent for tilmelding til amatørkunstens udstilling i Stoholm

Udstillingen bliver nummer 37 i rækken og ligesom de foregående år afholdes arrangementet i Stoholm Fritids- og kulturcenter.

Den henvender sig til alle, der arbejder med kunst og kunsthåndværk på amatørplan. Det vil sige, at deltagerne ikke må have kunsten som levevej eller hovedindtægt. Det kunstneriske niveau spænder bredt. Lige fra begynderen til de mere garvede udstillere, der viser værker af høj kunstnerisk kvalitet.

De blå mærker

På Amatørkunstnernes Forårsudstilling får udstillerne, uanset kunstnerisk niveau, en mulighed for at vise deres værker frem. Det er selve iden med udstillingen. De udstillede værker bedømmes af et dommerpanel bestående af fem uvildige censorer, der på forskellig vis alle har en professionel tilgang til kunsten. De værker, der ifølge censorernes bedømmelse hører til blandt udstillingens bedre, tildeles et blåt mærke. Lørdag eftermiddag har udstillerne mulighed for at møde censorerne personligt og få råd og vejledning.

Man skal være medlem af Fjends Kunstforening for at kunne udstille på Amatørkunstnernes Forårsudstilling. Der er netop blevet åbnet for tilmeldinger og de første er indløbet.

Foreningens medlemmer har også fået besked om tilmeldingsstart. Kontaktoplysninger fremgår af kunstforeningens hjemmeside.