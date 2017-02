Årets første træning på grønsværen i Stoholm

Først tog cheftræner Niels Jensen mod knap 30 omklædte spillere, så det var en tilfreds træner, der satte årets første træning i gang. Der var også en del afbud på dagen, og ellers var der gensyn med stort set alle de spillere, der også var i klubben i 2016. Af nye spillere kunne man se Kristian Svendsen, og så var både Morten Groth og Martin Trankjær forbi træningen dog uden træningstøj.

Efterfølgende fortalte Niels Jensen om opstartsfasen, da alle indtog den gode og varme suppe, og der blev også tid til, at samtlige spillere fik foretaget et sundhedstjek af Morten Brøndum fra Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

Stormøde med overskud

Herefter var det tid til stormødet, hvor cirka 20 personer deltog. Formand Anders Jakobsen fremlagde bestyrelsens beretning, hvor der blandt andet var glæde over knap 400 aktive fordelt med godt 300 i udendørs, mens der er omkring 80 til indendørs. Økonomien viste et historisk stort sekscifret overskud, og under normale omstændigheder ville det være for voldsomt. Men i 2016 har Stoholm IF-Fodbold taget 100.000 kroner fra egenkapitalen og givet til den multibane, der meget glædeligt ser dagens lys her i 2017. Derudover er det stadig et meget stort ønske, at der i forbindelse med 2018-fodboldundersøgelsen i Viborg Kommune bliver besluttet, at der skal være en kunstgræsbane i Stoholm med etablering i 2019, og her er der også krav om en vis egenbetaling.

Den sædvanlige dirigent Allan Vestergaard styrede slagets gang, og i bestyrelsen var der genvalg til Jan Mikkelsen, mens både Anton Konradsen og Martin Jakobsen ønskede at træde ud de blev erstattet af henholdsvis Jesper Jensen og Nicolas Laigaard. Derudover sidder Tommy Nielsen og Anders Jakobsen i bestyrelsen, og de var ikke på valg denne gang.