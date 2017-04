Ældremaden og friheden til at vælge

Ingen ekstra omkostninger ved det, men en god mulighed for, at det samlede byråd så kunne tale med om det, som det store ekspertpanel på 41 personer allerede havde udtalt sig om, nemlig at maden er god nok.

Byrådet afslutter altid de månedlige møder af med forplejning, så det burde efter min mening bare have været en ekspeditionssag med et ja til følge.

Jeg tror, at grunden til at madservice har optaget så meget af politikernes opmærksomhed igennem årene har været, at man i 2014 lukkede for muligheden for, at man i den tidligere Fjends kommune kunne fortsætte stille og roligt med at leve op til levebomiljøernes kerneopgave, nemlig selv at købe ind og tilberede maden til de ældre på centrene.

Som socialudvalgsformand var jeg stolt af, at vi allerede i 2003 oprettede de første levebomiljøer. Det var lidt dyrere i normering, men det var småting i forhold til, hvad vi fik igen af forhøjet livskvalitet hos de ældre, færre indlæggelser, som jo koster en bondegård, og mindre medicinforbrug.

Vi var meget opmærksomme på, at de ældre, der blev visiteret til plejehjemmene, var blevet svagere, men det var netop en gruppe, som kunne profitere af levebomiljøerne. For lige meget hvor svag, du er, så er du en ung rask, der bare er blevet ældre men stadigvæk har sine meninger og holdninger eksempelvis med hensyn til gode madopskrifter, hvordan man kan få maden til at strække til et par dage og måske i det små kan gøre sig nyttig i køkkenet, hvor der altid er plads til en kørestol.

Vi oplevede, at da de ældre på den samme matrikel blev flyttet fra det gammeldags plejehjem efter tankpassermodellen til leve-bomiljøerne, så kom der lys i øjnene på mange af dem. De følte sig trygge og glade for at have fået noget at stå op til, og de kunne meget mere, end de og vi troede. Det omtalte plejehjem blev i øvrigt kåret som Danmarks bedste plejehjem i 2007.

Med tiden fik vi levebomiljøer på to af kommunens plejehjem, og på det tredje, hvor man ikke havde de fysiske muligheder til rendyrket levebomiljøer, efterlevede man principperne med at være ligesom i en familie.

Igennem årene foretog vi tilfredshedsundersøgelser både interne og eksterne, og da vi sammen med fem andre kommuner dannede Viborg Kommune, kunne vi konstatere, at Fjends Kommune bidrog med en ældrepleje, hvor tilfredsheden blandt de ældre, personalet og de pårørende var i top og udgifterne i bund.

Det skyldtes dygtig ledelse og engagerede medarbejdere og selvfølgelig en visionær kommunalbestyrelse.

Klask! lød det så i 2014, og på min hjemmeside under debat i 2014 kan man læse om det overgreb, jeg følte byrådet begik, da de tvang levebomiljøerne til at få mad fra centralkøkkenet med begrundelsen, at det var for dyrt med levebomiljøerne.

Jeg vil lige indskyde, at efter kommunesammenlægningen under borgmester Johannes Stensgaard var det daværende byråd indstillet på, uanset de fysiske rammer, at principperne i levebomiljøerne skulle søges efterlevet i hele kommunen, men den indstilling var i 2014 forsvundet som dug for solen.

Jeg opfattede det som et ideologisk korstog: Det ikke alle kan få, må ingen få.

I årene, der er gået, har der fra den vestlige del af kommunen været kæmpet og brugt mange ressourcer på at råbe politikerne op, mismodet bredte sig og utrygheden kunne man mærke. Om det også handlede om, at centralkøkkenet manglede kunder, som det er blevet hævdet, har jeg ikke belæg for at udtale mig om.

Nu kan kommunerne så søge midler til at få indrettet køkkener på plejehjemmene, og det er jeg spændt på, om Viborg Kommune har vilje til at benytte sig af. Tidsfristen er kort, men hvor der er vilje, er der som regel vej!