Ældrepleje og lokale veje drøftet på V-træffetid

Træffetiden fandt også denne gang sted i Stoholm Fritids- og Kulturcenter .

- Det er ikke første gang, jeg får henvendelser om, at basisvedligeholdelsen af vores infrastruktur i lokalområderne er for dårlig, og de billeder som folk kommer med, taler for sig selv. Jeg hjælper borgerne med at benytte selvbetjeningslinket Giv os et tip på kommunens hjemmeside. Hvis det ikke er nok, må der tages andre midler i brug, men sidste gang virkede det fint. I løbet af 3 uger var skaderne udbedret siger Karin Clemmensen.

Også den kommnale ordning omkring ældremad blev vendt og drøftet.

Lokalt udtrykker vi stor tilfredshed med, at Søren Gytz Olesen (SF) nu sætter fokus på behovet for flere personaleressourcer. Det kan vi herude i Fjends og i Venstre kun bakke op om. Allerede nu har Ældre- og Sundhedsudvalget afsat 4 mio. kr. årligt af værdighedsmilliarden til opnormering på plejecentrene med henblik på tilberedelse af varme måltider. For Venstre er det dog vigtigt, at madlavningen ikke bliver på bekostning af plejen til de ældre. Men måske skal vi blive bedre til at se tilberedning, madlavning og måltid som en del af plejen, som en rehabiliterende indsats og aktivitet. siger Karin Clemmensen.

Hun kunne ved træffetids-arrangementet også fortælle nyheden om at Klima- og Miljøudvalget samme dag havde besluttet at tilføre penge til forlængelse af en cykelsti til Birkesø.

- Det er noget borgerne her i området længe har kæmpet for, så det kan ikke være bedre, sagde V-politikeren.

Næste træffetidsarrangement finder sted mandag den 19. juni. Her har integrationsminister Inger Støjberg givet tilsagn om at deltage.

Velvidende at Inger Støjberg har en omtumlet kalender, som kan ændre sig fra dag til dag, så har hun lovet at komme. Og jeg håber da, at mange vil benytte sig af muligheden for at få en snak med Danmarks integrationsminister og i den forbindelse også med mig, som deres lokalt valgte politiker, slutter Karin Clemmensen.