Ærgerlig start for SIF i serie 2

Stoholm IF-Fodbold fik ikke en ønskestart, da holdet lørdag startede efterårssæsonen i fodboldens serie 2.

Spillende cheftræner Martin Trankjærs tropper var på langfart til Klitmøller Stadion, og det kom der ikke point ud af i en målfattig dyst.

Dermed fortsatte den tendens, som også sluttede foråret af, og som også kendetegnede dette års Fjends Cup - nemlig at SIFerne har endog meget svært ved at finde vej til modstanderens netmasker.

Spillet ude på banen er ganske fint, men det sidste krydderi - altså scoringerne - de udebliver i øjeblikket.

Det blev særdeles tæt ved Vestkysten, og da der efterfølgende skulle gøres status ærgrede Martin Trankjær sig også.

- Det var en meget lige kamp, hvor de desværre ender med de 3 point. Vi mødte et stærkt hold, der spillede mange lange bolde, og de havde også fysikken til at kunne gøre det. Jeg synes sagtens, vi kunne have fortjent det ene point, for vi skabte de chancer, der skulle til. Derudover spillede vi også til tider rigtig flot positionsspil, men desværre kunne det ikke ses på måltavlen, da der blev fløjtet af, kom det altså fra Martin Trankjær.

Da Stoholm-spillerne efter de 90 minutter skulle stemme om kampens spiller, faldt det ud til midtbanespiller Morten Groths fordel, og generelt blev der ydet tilfredsstillende fra alle, selvom det altså ikke blev til point.

Stoholm har et hårdt startprogram, for allerede nu på tirsdag d. 14. august skal holdet igen i aktion, når der venter en meget hård udfordring. Det er nemlig et møde med serie 1 nedrykkerne fra Roslev, og SIF er atter på udebane - der fløjtes op i Salling kl. 19.00.