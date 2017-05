Ærgerligt Bededagsløb på Løvelbanen

Pressechef for lokale Peder T. Rallycross Team, Majken Langhoff, fortæller om et ærgerligt løb.

- Efter en godkendt start på Nisseringen til DM1, var temaet klar til det traditionsrige Bededagsløb på Løvelbanen lidt uden for Viborg.

- Det starter dog knap så godt, for da Peder vil til træning, går håndbremsen i stykker. Denne når de at skifte, så han er klar til første heat. Her kører Peder stærkt og vinder heatet.

- Men lige efter de får målflaget, begynder Volvoen at ryge meget kraftigt. Bilen trilles forsigtigt i depotet - og her kan de konstatere, at der er vand i en cylinder. Dette betyder, at Peder er nødt til at trække sig fra resten af løbet, og går dermed glip af meget vigtige point i det samlede mesterskab.

- Det er derfor en meget trist og ærgerlig mand, jeg møder i depotet.

- Nu har teamet travlt med at finde og udbedre fejlen, så de kan stille til start ved åbningsløbet af den nye Korskro bane lige uden for Esbjerg om 2 uger, siger Majken Langhoff.