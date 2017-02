Ønske om bedre trafiksikkerhed ved Mønsted skole

- Det sidste kalenderår har vi haft 11 trafikulykker på en knap 7 kilometer lang strækning mellem Sjørup og Mønsted. Tre af ulykkerne er sket ved indkørslen til skolen, heldigvis kun med mindre personskade til følge men med større materielskade.

Nogenlunde sådan indleder Carsten Christensen, medarbejderrepræsentant i Mønsted skoles trafikudvalg, en henvendelse til trafikministeriet. I skrivelsen anmoder Carsten Christensen om bedre tilkørselsforhold til skolen, der ligger med udkørsel til Holstebrovej, som er en statsvej og dermed under vejdirektoratet.

- Holstebrovej er i sin nuværende form med stor og tung trafik, ikke egnet til børn og voksne, der cykler på strækningen, men der er stadig elever fra området, der bliver nød til at cykle denne farlige vej og det med stor fare, skriver Carsten Christensen og gør samtidig opmærksom på, at trafikmålinger også har vist at den tunge trafik ofte kører for stærkt på strækningen ved skolen.

- Jeg har bedt om aktindsigt i fartmålinger ud for skolen, som indikerer at hastigheden ikke bliver overholdt i mange tilfælde, skriver han.

Opfordringen til at forbedre trafiksikkerheden omkring skolen og på Holstebrovejen i det hele taget kommer i kølvandet på et nyligt møde mellem lokale borgere og repræsentanter fra Venstres lokalforeninger. Her drøftede man blandt andet skolens tilkørselsforhold.

- Indkørslen til skolen er desværre et sted, der ofte er årsag til ulykker. En af de værste fandt sted for nogle år siden, hvor en dreng på cykel på vej til skole blev suget ud af en lastbil og derefter ramt af en bil. Drengen har stadig mn af ulykken, skriver Carsten Christenen i henvendelsen til trafikministeriet. I skrivelsen foreslår han som mulige løsninger en venstresvingsbane for bilister fra vest mod øst, fartregulering, bedre skiltning eller et trafikfyr, der indikerer, at her ligger en skole.

På mødet med Venstre-politikerne blev borgmesterkandidat Ulrik Wilbek, formanden for teknisk udvalg, Johannes Vesterby og folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen også præsenteret for et mere end 30 år gammelt ønske om en sikker cykelforbindelse mellem Daugberg og Mønsted. Her mødte en delegation på knap 20 borgere fra Daugbjerg og Mønsted op for at præsentere deres ønsker om en sikker cykelforbindelse mellem de to byer.