Ørum vil samle kræfterne om udvikling

Ønsket om udvikling skal blandt andet ses i lyset af den nye Jordbro Engsø, som forventes at trække mange besøgende til området og her ser Ørum, som tæt nabo til søen, en fin mulighed for at tiltrække flere naturturister, tilflyttere og lejere af Ørums meget specielle 8-kantede forsamlingshus fra 1882.

Derfor lægger Ørum forsamlingshus og borgerforening nu op til, at man forener kræfterne og lægger byens foreninger sammen, så man ved fælles hjælp kan løfte projektet.

Foreningerne har søgt om penge i Skive Kommunes landsbyudvalg og fået bevilget 35.000 kroner til et forprojekt. Pengene skal bidrage til at foreningslivet i Ørum får en ny struktur og lægges sammen så lempeligt som muligt, så kræfterne kan samles i n stærk forening og med diverse underudvalg. Processen foregår via en række, såkaldte aktørmøder, der har til formål at lodde opbakningen blandt borgerne i takt med at arbejdet skrider frem.

Det første aktør møde blev afholdt den 28. november, hvor omkring 50 deltagere gav deres opbakning til at gå videre med forprojektet, og nu håber foreningerne, at Ørum-borgerne vil møde talstærkt op, når der i den kommende tid afholdes generalforsamling i de respektive foreninger. Det sker blandt andet fredag den 20. januar, hvor Ørum Forsamlingshus håber på et stort fremmøde til spisning, generalforsamling og en videre drøftelse af modeller for sammenlægningen af foreningerne.

Ildsjæle fra borgerforening og forsamlingshus er gået sammen i et landsbyudviklingsudvalg med det ene formål at få gennemført sammenlægningen af foreningerne og arbejde videre med planer om etablering af et bytorv med aktiviteter for folk i alle aldre. Der er også tanker om at lave faciliteter for søens fugleentusiaster og naturmotionister med mulighed for parkering, offentlige toiletter og borde/bænke. Med i planerne for projektet er desuden en gennemgribende renovering af forsamlingshuset, der skal energirenoveres og virke som et fysisk, socialt samlingsted for byens borgere.

Dermed er det tanken, at forsamlingshuset på sigt skal erstatte det nuværende mødested i Ørums gamle skole.

Sidste fase i forprojektet bliver at udarbejde en strategi for fundraising, så man kan søge om penge til at gennemføre de projekter, man beslutter sig for at sætte i søen.