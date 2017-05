100-årig har ikke tid til at kede sig

. Hver morgen starter Valborg Kristensen sin dag med at stå tidligt op og gå en tur på 2 kilometer i Sjørup skov. Bagefter går hun i gang med de daglige gøremål i det lille hus på Kromandsvej. Hun laver sin egen varme mad hver dag og der skal helst også være en efterret, som Valborg selvfølgelig også selv har stået for.

- Jeg klarer stadig det meste selv, også den lille have, og keder mig aldrig. Der er gode naboer omkring mig og vi er gode til at drage omsorg for hinanden, fortæller Valborg,

De sidste 30 år har hun været en del af nørklerne under Røde Kors-afdelingen i Fjends. Hver uge mødes otte af dem i strikeklubben i Sjørup, hvor det er blevet til utallige tæpper og varme strømper til katastroferamte rundt omkring i verden.

Det er svært at fornemme at Valborg om få dage fylder 100 år.

Hun forstår det heller ikke helt selv. Men ud af en søskendeflok på 6, hvoraf Valborg er den yngte, opnåede to af hendes søskende at fylde henholdsvis 103 og 98 år, før de døde. Så man bliver gammel i den familie.

Valborg er født i 1917 på en gård ved Trandum, hvor hun kom til verden som rosinen i pølseenden.

Som ung, det var i 1942, kom hun i huset på en landejendom hos Ernst Kristensen i Lånum og to år senere blev de to mand og kone.

- Vi fik 40 rigtig gode år sammen på gården, før vi solgte den i 1984 og købte hus i Kjeldbjerg. Her blev det til 20 dejlige år, før min mand blev syg og måtte på plejehjemmet her i Sjørup, hvor han døde i 2002. Jeg flyttede med til Sjørup, dengang han blev syg, så vi stadig kunne være tæt på hinanden og jeg har boet her lige siden, fortæller Valborg.

Den snart 100-årige har ingen opskrift på, hvordan man når en så høj alder og vel at mærke med et nogenlunde godt helbred.

- Måske er det fordi, jeg haft sådan et dejligt liv, hvor jeg har været forskånet for større, alvorlige sygdomme. Det er noget, jeg skønner på hver eneste dag, fortæller Valborg.

Hun og Ernst fik aldrig børn men til gengæld er søskendebørnene og deres familier rigtig flinke til at kigge forbi.

- Jeg får så mange besøg af dem og det er dejligt, fortæller fødselaren, som også er meget sportsinteresseret. Især håndbolden kan holde hende fanget ved fjernsynet.

På selve fødselsdagen den 25. maj, bliver der også rykind Valborgs stue med familie og bekendte til morgenkaffe. Selve festen, som fejres med middag for 59 gæster på Mønsted Kro, holdes dagen efer.