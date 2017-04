15-årig Skivepige debuterer som forfatter

Mille Brink har skrevet bogen Deep Zleep, der er udkommet på Forlaget Mellemgaard

Selvom bogen er skrevet af et ungt menneske, så er der ikke decideret tale om en ungdomsbog. Aldersmæssigt kan Deep Zleep dog læses fra cirka 15 år, fortæller forlaget.

Mille Brink er i gang med sidste år på Friskolen i Skive

Om handlingen skriver Forlaget Mellemgaard som optakt til udgivelsen:

Sean Dewoods mor var væk, før hun overhovedet havde været til stede. Nu, da hans far langt om længe smed bomben, blev alt revet fra hinanden, og Sean ville gøre alt for at hævne sin fars mange løgne.

Da Sean efter en ulykke vågner op på et tomt hospital, vil forvirringen ikke høre op. Luften føles mærkelig, og stilheden er ekstrem. Det skal vise sig, at han må kæmpe for livet det er alt eller intet

Mille Brink præsenterer og signerer bogen i Skive Boglade fredag den 28. april.