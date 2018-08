15-årig uden kørekort skyld i knallertulykke

IGLSØ Fredag klokken 15.45 kolliderede en 15-årig knallertkører fra Tastum med en bil i krydset Jordemodervej/Lærkenborgvej ved Iglsø.

Ifølge Viborg Lokalpoliti overholdt den 15-årige dreng ikke sin ubetingede vigepligt da han ville krydse vejen, hvorved han kørte sammen med en 49-årig bilist fra Stoholm.

Sammenstødet medførte ingen personskade, men ifølge politiet bliver den 15-årige sigtet for at køre på knallert uden kørekort og for ikke at overholde sin vigepligt.