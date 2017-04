15 kilo i rygsækken - og en tur i baljen

Opvarmning, styrketræning, march med 15 kg i rygsækken og til sidst det kolde gys i en balje vand. Udendørs naturligvis og med en kold regn fra oven.

Nogenlunde sådan lød udfordringerne for en flok lokale mænd denne råkolde tirsdag aften, da de mødtes til fælles træning ved Stoholm Fritids- og kulturcenter.

Fælles for hele flokken er, at de har tilmeldt sig træningsfællesskabet Rigtige Mænd Sjakket. Det er et program, hvor flere tusinde mænd over hele landet i disse uger følger den træning, som De rigtige Mænd på TV får af deres træningsguru Jacob Søndergaard. De gør det, fordi de gerne vil tage kampen op med den dårlige form og måske lidt usunde måde at leve på.

I Stoholm er Jacob skiftet ud med Morten med efternavnet Brøndum og til daglig ansat som instruktør ved Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

Denne tirsdag aften sørger han for at være indpiskeren, der holder mændene godt og grundigt i gang i løbet af den time, som træningen varer. Men stadig med tid til at få vejret undervejs.

- Så er det på med 15 kilo rygsækken, lyder det fra Morten efter et kvarters opvarmning og styrketræning på asfalten ved atletikbanen.

Videre går det til et kuperet terræn, hvor holdet med tung sand under skoene og den mærkbare vægt på ryggen tilbagelægger adskillige ture op og ned ad sandbakken, mens regnen bliver stadig tættere. Men man er vel et mandfolk og der er ingen, der vil give sig, ser det ud til.

Aftenens udfordringer topper med Det kolde Gys, hvor alle må af tøjet og på skift sænke kroppen ned i den balje med cirka 5 grader varmt vand, som står klar udenfor hallen. Det sker under høje tilråb og et godt grin.

Fællesskab og vægttab

Blandt deltagerne er Hans Jørgen Pedersen fra Sparkær.

- Jeg kom med på grund af et væddemål. Jeg har sat 800 kroner på højkant på, at jeg kan tabe 25 kilo inden næste jul. Jeg har været i gang en måned nu og har allerede tabt 5 - 6 kilo. Det her er sjovt, fordi vi prøver lidt af hvert, og så er det godt med det sociale samvær, fortæller Hans Jørgen, der til dagligt underviser på HTX i Skive.

Kim Kudahl fra Mønsted er enig. Han arbejder som kok og har meldt sig for at komme i bedre form.

- Jeg har tidligere deltaget i Mønsted på skrump, hvor jeg tabte mig en del. Men kiloene kom desværre hurtig på igen. Nu må vi se, hvordan det går her. Jeg har ikke sat mig nogle egentlige mål denne gang ud over at få mig rørt. Det her er sjovere og mere afvekslende end at gå til spinning, fortæller Kim.

Rene Frederiksen fra Sparkær arbejder som lastbilchauffør og han blev inspireret til at ændre på sin livsstil, da han hørte et foredrag med Hammer fra Rigtige mænd og hørte, hvordan det havde ændret hans liv.

- Som chauffør sidder man jo meget stille, så jeg vil gerne bevæge mig mere og ændre på min kost. Et simpelt tips i Rigtige Mænd Sjakket lyder på 2 liter vand hver dag og 3 æg hver morgen. Jeg har allerede haft et vægttab på 7 kilo og tænker mere over, hvad jeg spiser, fortæller Ren, før det bliver hans tur til at komme i baljen.

Fede udfordringer og mandehørm

Morten Brøndum træner mændene hver tirsdag og torsdag aften, indtil slutningen af maj.

- Nogle mænd kan være svære at få ud af busken, men de fleste af dem kan godt lide at konkurrere og have det sjovt sammen. Samtidig får de nogle simple kost tips, nogle fede udfordringer og nok også lidt mandehørm med på vejen, fortæller Morten.

Det hele slutter af med muligheden for at deltage i det landsdækkende Rigtige mænd Løb den 24. maj ved Sønæs i Viborg.

Nye kan stadig nå at komme med. Man kan bare kigge forbi, lyder opfordringen.

