20 skrotbiler i lys lue ved Stoholm

Brandfolk fra Stoholm måtte mandag aften kort efter klokken 18.00 rykke ud til en brand hos Stoholm Skrot- og Autoophug på Rørgårsvej ved Smollerup,. Her stod flammerne fra 20 brændende skrotbiler op i luften og nogle af dem nåede op i nærhed af de højspændingsledninger, der fører hen over ejendommen.

Ilden var opstået efter at ophugget havde været i gang med at fjerne oliefilter, benzin og olie fra en af skrotbilerne. .Af ukendte årsager har en varm genstand formentlig fået bilen til at bryde i brand og ilden bredte sig herefter til en stak med 20 skrotbiler, der stod i lag oven på hinanden på skrotpladsen.

Ilden var opstået mens en medarbejder var taget hjem for at spise til aften og da brandvæsenet kom frem brændte det lystigt . Energi Midt måtte tlkaldes for at kontrollere, om ledningerne blev påvirket af den stærke varme fra branden.