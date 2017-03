200 seniorer til fælles motionsdag i Stoholm

Det var den lokale motionsforening Sport på Tværs, der havde inviteret venskabsklubber fra Klejtrup, Vammen samt Viborg til en fælles aktivitetsdag i Stoholm og herfra havde 85 mænd og kvinder taget imod invitationen til at komme til Stoholm.

Det er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor værtsskabet går på skift og denne gang lå det så i hænderne på de lokale seniorer.

Aktivitetsdagen blev startet for 12 år siden, blandt andet på foranledning af Jytte Bisgaard, som i en lang årrække var leder af Sport på Tværs-gymnasikken i Stoholm.

Hun gav sidste år stafetten videre til Sinna Maagard, som nu leder et stort antal motionister i hallen hver torsdag formiddag.

Stinne Christensen, formand for Sport på Tværs i Stoholm glæder sig over, at man i hver uge kan samle mange deltagere.

- Der er heldigvis megen fokus på ældre og motion i disse år, for det er jo nu engang sådan, at hvis man går i stå i kroppen, så gør man det også i toppen, siger Stinne.

Svend Larsen, bestyrelsesmedlem og mangårig deltager i Sport på Tværs, er enig.

- Udover torsdagsmotionen er der andre aktiviteter under Sport på Tværs, som man også kan deltage i. Jeg spiller blandt andet krolf og om sommeren er vi et halvt hundrede mennesker, der sammen kører ud i det blå i lokalområdet hveranden torsdag. Jeg og min kone har lært mange nye mennesker at kende ved at være med i det her, fortæller Svend Larsen.

På den fælles motionsdag gav de enkelte hold også smagsprøver på, hvad de hver især har arbejdet med i vinterens løb. Efter frokost blev den aktive dag rundet af med et foredrag af forstander Flemming Nees fra seniorhøjskolen i Nørre Nissum.