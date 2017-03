2016 blev et vendepunkt for danske landmænd

Det skriver landbrugets erhvervsorganisation Landbrug og Fødevarer i en pressemeddelelse.

Heltidsbedrifternes samlede driftsresultat efter ejerløn mv. vil ifølge foreløbige resultater ende med et underskud på mellem 1,5 og 2,6 mia. kr. Det er ca. mia. kr. lavere end i 2015. Det viser en analyse af 879 regnskaber, som virksomheden SEGES har gennemført. Resultatet er før forrentning af landmandens egenkapital.

Resultatet dækker over en stor spredning både mellem de enkelte bedrifter og mellem de forskellige driftsgrene. Der er fremgang fra 2015 for især smågriseproducenter, men også producenter af slagtesvin og økologisk mælk. De ventes alle at opnå et positivt resultat i 2016.

Derimod må producenter af konventionel mælk, planter og mink imødese en nedgang fra året før og ser alle ud til at komme ud af 2016 med et minus på bundlinjen.

En række ekstraordinære forhold påvirker resultaterne i 2016. Samlet set betyder disse ekstraordinære forhold, at det samlede underskud for landbruget ventes at ligge mellem 0,6 og 1,7 mia. kr.

Til gengæld steg priserne på svinekød og mælk i løbet af 2016, men set som et gennemsnit over året har priserne været relativt lave.

- Der er udsigt til et væsentligt bedre resultat i 2017 for producenter af svinekød og mælk, idet priserne steg markant i løbet af 2016 og forventes at ligge relativt højt gennem hele 2017. Samtidig kan vi se, at både svine- og mælkeproducenterne igen har forbedret effektiviteten markant og har holdt omkostningerne i ro, vurderer, Klaus Kaiser, som er erhvervsøkonomisk chef på SEGES. Han peger også på, at væsentlige elementer i fødevare- og landbrugspakken vil slå fuldt igennem i 2017 og give et tiltrængt boost til erhvervet.

- Samlet set danner de foreløbige resultater begrundet håb om, at 2016 blev et vendepunkt, og at mange producenter kommer rigtig godt igennem 2017, siger Klaus Kaiser.

