22.000 kr. til de børn som holder normalvægten? Nej, Tak

Jeg troede faktisk ikke mine egne øjne, da jeg læste, at Jørgen Winter (V) i denne uge stillede et forslag om, at børn der holder vægten, skal have en belønning fra kommunen ved konfirmationen på 22.000 kroner.

Jeg mangler næsten ord for, hvor tosset jeg synes, at det er. Det første jeg tænkte var, det kan umuligt være en kommunalpolitiker, der har været med til at lave et eneste kommunalt budget, der kommer med sådan en udmelding. For hvis Jørgen Winter havde været med til det, så ville han vide, at pengene ikke hænger på træerne.

Derudover tænkte jeg, at overvægt ikke er så let en sag. Derfor glæder det mig, at jeg kan se, at Overlæge Jens Christian Holm finder forslaget stigmatiserende, diskriminerende og ydmygende for jeg er helt enig i, at det er det, som forslaget i bund og grund er.

Hvis der er et forslag om belønning, og der siges klart nej til det. Hvad er alternativet så når alting efterhånden sættes på spidsen? Straf? Nej tak. Prøv at tænke tanken HELT til ende? Kan man forestille sig at politiet skal gribe ind, når de ser en med lidt sul på sidebenene spise en is eller en bakke med pomfritter? Forhåbentlig nej tak! Jeg går ud fra, at politiet også har nok ekstra opgaver at se til f.eks. at stå ved grænsen eller tjekke hovedbeklædning.

Jeg har i mit første job som pædagog rent faktisk arbejdet på et Julemærkehjem. Og det var langt fra min oplevelse, at de børn og unge der havde problemer med vægten, havde brug for flere dunk i hovedet og urealistiske krav for at opnå et vægttab, og da slet ikke igennem en belønning eller en større økonomisk gevinst.

De børn og unge jeg stødte på, havde alle brug for anerkendelse af dem selv som person hver især - og støtte og struktur til at opnå deres mål.

Det var tydeligt, at det handlede om små skridt, for at stille og roligt udbygge selvværdet til at nå et større eller mindre vægttab som rent faktisk endte med at blive en stor sejr.