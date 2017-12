25 år ved kirkens tangenter

Siden er det blevet til utallige arbejdsdage ved tangenterne enten i Stoholm, Kobberup eller Feldingbjerg kirker, som den 53-årige jubilar har været knyttet til siden 1993.

Men det er stadig vigtigt at holde talenterne ved lige, understeger jubilaren.

- Hvis man ikke øver ved klaver eller orgel mister man hurtigt smidigheden i fingrene, og så kan man ikke spille ordentligt, fortæller Rita Rózko på en decemberdag i Stoholm Kirke. Her har hun netop brugt tid på at øve musikstykker til julens gudstjenester.

Barndom i Estland

Rita Rózko voksede op i Estland, hvor hun boede på landet sammen med sine forældre, blot 10 kilometer fra Tallinn. Her lykkedes det en ganske lille Rita at overtale sine forældre til at købe et klaver. Blot seks år gammel blev hun optaget på en musikskole i tilknytning til Musikkonservatoriet i Tallinn.

- Disciplinen var hård og med mange timers daglig undervisning i almene fag og i musik, husker Rita Rzko, som til gengæld fik en lære for livet og det var ikke kun når det gælder musikken.

- Det var der, jeg lærte glæden ved at kunne fordybe sig. I dag lever vi i en verden, hvor man hele tiden skal underholdes og er på, og det er synd for både børn og voksne, fordi fordybelse giver indre ro og harmoni, fortæller organisten, som ikke ejer en computer og kun sjældent bruger mobiltelefon. Det skyldes dels overfølsomhed for stråling, men er også et bevidst fravalg.

Barndommen var præget af et Estland under sovjetisk styre.

- Mange ting var jo ikke tilladt. Der blev holdt øje med os - og sin tro var heller ikke noget, man gik og skiltede med. Men selvom jeg kun var 10 år gammel, så listede jeg tit alene i kirke, fordi jeg var draget af kirkens skønhed, arkitektur og musik, fortæller Rita Rozko.

Fra Estland til Danmark

Hun flyttede til Danmark i 1987. Årsagen var klassisk, nemlig mødet med en dansk mand, som hun senere blev gift med.

Parret slog sig ned i Salling og to døtre kom til. Undervejs kom også en orgeluddannelse ved musikkonservatoriet i Ålborg. Rita R0zko blev senere skilt. Hun er i dag gift igen og bor i Jebjerg med sin nuværende mand, der også er organist.

Korleder i 25 år

I løbet af de 25 år som organist ved Stoholm og Feldingbjerg Sogn har Rita Rozko ledet et utal af børnekor. Hun leder også kirkens voksenkor og er tovholder på kirkehøjtidernes forskellige koncerter.

- Arbejdet som organist er et dejligt job. Ikke mindst hvis man som jeg arbejder under et menighedsråd, der formår at give plads og respekterer medarbejdernes kompetencer og kreativitet. Det giver arbejdsglæde, fortæller jubilaren, som på spørgsmålet om hun føler sig dansk efter så mange år i Danmark, svarer:

- Det gør jeg egentlig ikke. Jeg er først og fremmest et menneske. Jeg er barn af en far fra Hviderusland og en mor fra Estland, og det er i sig selv to meget forskellige folkeslag, men selvfølgelig har jeg med årene tilegnet mig meget af den danske identitet, fortæller Rita, som stadig trives med sit arbejde i Fjends.

- Et større orgel i en større kirke et andet sted er ikke et mål for mig. Jeg mærker hele tiden efter, hvordan jeg har det, og jeg har det godt, hvor jeg er, slutter hun.

Menighedsrådet afholder en jubilæumsreception for Rita Rozko søndag den 28. januar.