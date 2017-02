4 ledige pladser i Stoholm Borgerforening

- Vi er fire singlestole, som søger fire bagdele til bestyrelsen i Stoholm Borgerforening. Vi har to venner, som allerede er i et forhold med to bagdele, og derfor håber vi, at vi andre fire ikke skal være singler ret meget længere...

Nogenlunde sådan lyder invitationen i den utraditionelle efterlysning af fire nye bestyrelsesmedlemmer, som Stoholm Borgerforening forleden lagde på sin facebook-side.

Borgerforeningen blev stiftet for et år siden, efter at byen ikke havde haft nogen gennem adskillige år.

Når der tirsdag den 7. marts indkaldes til ordinær generalforsamling i fritids- og kulturcentret skal fire af seks bestyrelsesposter allerede efter det første år besættes af nye. Men det har naturlige forklaringer, fortæller Susanne Bak.

Tre af de fire, som nu forlader bestyrelsen, var nemlig kun valgt for et år, og det fjerde medlem forlader bestyrelsen på grund af nyt arbejde i en anden by. Samtidig er flere af dem »Tordenskjolds Soldater« og derfor også involveret i andre ting.

- Alle har de været del af den forudgående initiativgruppe, der var med til at stable borgerforeningen på benene, og de valgte at tage en tørn i bestyrelsen det første år, indtil foreningen var kommet i gang. Vi har alle haft et godt samarbejde med hinanden, understreger Susanne Bak.

Hverken hun eller Gitte Vestergaard er på valg og de fortsætter som hidtil.

- Jeg er optimist, og jeg tror fuldt og fast på, at vi nok skal få de tomme pladser besat. Stoholm er vågnet og selvom Borgerforeningen ikke har haft andel i alt, hvad der er foregået, så er der sket meget. Der er så mange, hvis hjerte banker for byen, og det er nogen af dem -og gerne med vidt forskellige kompetencer - , som vi har brug for. Jeg ved også, at der bliver lagt mærke til Stoholm både i omegnsbyerne, hos Viborg kommune og hos politikerne. Det gælder både de aktiviteter, der er sat i søen og borgernes opbakning til dem, siger Susanne Bak.

Hun håber, at mange vil finde vej til generalforsamlingen og derved støtte op omkring borgerforeningen og dens arbejde. Også selv om man ikke har planer om at stille op til bestyrelsen.

- Ingen bliver valgt imod deres vilje, så alle kan roligt møde op, slutter Susanne Bak.