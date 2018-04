450 økologiske køer lukkes på forårsgræs i Tastum

Efter et enkelt års pause er der igen Åben Gård på Økodagen hos Svend Otto og Carina Søgård på Nygaard på Vestre Skivevej ved Tastum.

Siden 1980 har Nygård været deres hjem og arbejdsplads. Parret har altid haft fokus på dyrevelfærd og miljø og i 1996 omlagde de bedriften til økologi, for at få lov til at føre deres visioner ud i livet.

Parrets yngste søn, Thomas på 29 år, er uddannet landmand og bor på nabogården for med tiden at overtage Nygård efter sine forældre. Til det daglige arbejde med de økologiske jerseykøer får familien desuden hjælp af Kristian, Line, Dima, Lars, Viktor, Heidi og skoledrengen Joakim.

På Øko-dagen lukkes alle køerne på græs og byder dermed op til dans præcis klokken 12.00. Derudover vil der være masser af sjov for både børn og voksne og med mulighed for at smage på gårdens mælkeprodukter. De mindste gæster kan lege i halmhoppeborg, klappe gårdens kalve og være med i en gættekonkurrence sammen med de voksne.

Der er også mulighed for at spise sin medbragte frokost på en dag, hvor også gangbesværede, rullestolsbrugere og klapvogne kan finde gode muligheder for at komme omkring.

Her i lokalområdet er der også Åben Øko-gård på Hagens Mølle nord for Skive og på Havredal Praktiske Uddannelse ved Karup.