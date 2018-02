48-årig mand dræbt af bil på rute 16

Mandag aften klokken 20.43 skete der et tragisk færdelsuheld med dødelig udgang på rute 16 mellem Ravnstrup og Mønsted. Den 48-årige Ufffe Rimmer Hansen fra Vejle blev dræbt af en bil, da han af ukendte årsager gik ude på kørebanen med retning mod Mønsted.

Hændelsen tog sin begyndelse nogle timer før, da en patruljevogn kort før klokken 18.00 standsede en bil med 2 personer på V. Skivevej ved Sjørup. Her viste det sig, at føreren af bilen var påvirket af cannabis og politiet tog ham derfor med til Viborg til en blodprøve. Passageren blev siddende i bilen, og man ved med sikkerhed, at der er tale om den samme mand, som døde senere på aftenen.

Omkring klokken 19.30 kørte den samme bil ind i to færdselstavler og et helleanlæg i Ravnstrup, så den tilsyneladende ikke kunne køre videre. Da politiet nåede frem var føreren af bilen imidlertid forsvundet. Det ser ud til at manden, efter at hans kammerat blev taget med af politiet, er fortsat i bilen med retning mod Viborg men at han, da han påkørte helleanlægget, er fortsat til fods. Men denne gang med kurs vestpå tilbage mod Mønsted.

Her blev han kort før klokken 21.00 ramt af en bil, da han gik ude på kørebanen. Bilens fører, en 31-årig kvinde fra Holstebro, havde ingen mullghed for at undgå påkørslen og da politiet kort efter nåede frem, kunne man erklære manden død af sine kvæstelser.

Den afdøde mand vil blive testet for eventuelle stoffer og alkohol i blodet.