5, 4, 3, 2, 1: Ibrugtagning!

GAMMELSTRUP: Birkesøløbet havde i år flyttet starten til Gammelstrup for at slå to fluer med et smæk.

Der er nemlig siden sidst blevet anlagt en cykelsti på strækningen fra Gammelstrup til Birkesø, og hvad var så mere naturligt end at benytte lejligheden til at få indviet dette store borgerønske med brask og bram og kors og bånd og stjerner på?

Sådan havde arrangørerne af Birkesøløbet i hvert fald tænkt. Og i første omgang var Viborg Kommune på linje med den tankegang.

Men det var kun så længe, man havde en officiel repræsentant på hånden til at forestå den højtidelige del af arrangementet. Altså den med at klippe en snor, holde en lille tale og få taget et billede.

For som det fremgik af velkomsttalen fra Henrik Vestergaard fra arrangørgruppen:

Den politiker, der stod for tur til at holde en indvielsestale, kunne alligevel ikke komme, og en afløser kunne åbenbart heller ikke tilvejebringes.

Men idet det nu blev uden officiel politikertale og snorklipning, måtte man nu heller ikke længere kalde det en officiel »indvielse«, havde Viborg Kommune ladet arrangørerne forstå.

- Så derfor, kære løbere, skal jeg i stedet for sige velkommen til: Ibrugtagning af cykelstien. Det må vi nemlig godt kalde det. Ikke ”indvielse”, men ”ibrugtagning”, lød det fra Henrik Vestergaard til stor moro og hovedrysten blandt publikum.

Arrangørerne havde dog ikke syntes, at løberne skulle snydes for en snor, selv om der i princippet kun var tale om en »ibrugtagning«.

- Vi er dog ikke helt sikre på, om man må klippe den over i forbindelse med en ”ibrugtagning”, så derfor har vi besluttet os for et alternativ, da vi nødigt skulle komme i karambolage med de interne kommunale processer, sagde Henrik Vestergaard og præsenterede en minestrimmel, som man så i fællesskab kunne løbe ned.

- Så vi tæller ned alle sammen højt: 5, 4, 3, 2, 1. Og så råber vi alle sammen: IBRUGTAGNING! Okay? Og så løber vi.

Som sagt, så gjort, og afsted gik det mod Birkesø til braget af Poul Tofts startpistol.