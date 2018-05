50-årig campingplads lever og har det godt

Festteltet står klar og det gode vejr er bestilt, når Virksund Camping i dagene 25. - 27. maj inviterer til 50 års jubilæumsfest på pladsen.

Her er det campingchefen Hans Korsgaard, der styrer gemytterne, hvilket han forøvrigt har gjort ad flere omgange.

Første gang var i årene 1978 til 1986 hvor Højslev-drengen og hans daværende kone Aase drev pladsen efter at have købt stedet af dens grundlægger Krista og Svend Nielsen. Efter en årrække med andre ejere vendte han i 2015 selv tilbage til sin fødeegn og campingpladsen og denne gang havde han følgeskab af sin rumænske kone, Ana. I dag bor parret i en lejlighed på pladsen, og mens Ana passer sit job som musikunderviser kan den 66-årige campingchef glæde sig over, at campingfolket i den grad holder ved den snart 50 år gamle plads.

De seneste 3 år er antallet af fastliggere fordoblet og her ved indgangen til sæsonen er der kun få ledige helårspladser at gøre godt med på Virksund Camping. Det betyder næsten fuldt hus på 100 pladser, mens de sidste 40 er forbeholdt turisterne.

Hans Korsgaard mener selv, at en god del af succesen hænger sammen med et målrettet fokus på det modne publikum.

- Langt de fleste af vore fastliggere er seniorer, som har andre behov end børnefamilier. Vi har stor succes med at arrangere spisning og musik i pladsens Cafe Mille, og det er også et tilbud, der trækker besøgende fra lystbådehavnen og nærområdets over 400 sommerhuse, fortæller Hans Korsgaard.

Han mener, at man som campingschef skal fokusere sin plads mod det, man selv er god til.

- Man skal kunne genkende sig selv i det, man laver, og jeg er nok allerbedst til campister på min egen alder, fortæller han.

Direkte ved vandkanten

En plads direkte ved vandkanten er der ikke så mange pladser, der kan tilbyde.

- Beliggenheden er absolut et kæmpeplus og så har vores campingplads en størrelse, hvor der ikke er plads til de store legepladser. Det betyder, at mange børnefamilier vælger os fra og seniorerne vælger os til, fordi her er fred og ro og aktiviteter for det modne publikum. Vi lægger samtidig rigtig stor vægt på den gode service, understreger Hans.

Udover campingchefen er der 3 deltidsansatte, der hver på sin måde hjælper med at holde pladsen pæn at se på. - Vi vil gerne være dem med den pæneste plads i Skive Kommune og bruger mange kræfter på at forskønne området, blandt andet med stensætninger og områder med buske, fortæller lejrchefen.

Man er ikke i tvivl om, at han elsker Virksund og livet med campingpladsen.

- Man bliver ikke rig på penge af at have en campingplads, men så bliver man det på så meget andet. Virksund er et godt sted at være, og når det gælder den 50-årige jubilar, campingpladsen, så kan vi heldigvis konstatere at den, på trods af mindre skavanker, trives og har det godt, slutter campingchefen.

I jubilæumsweekenden står den på god mad, musikalsk underholdning, hygge og sjov både fredag og lørdag og alle er velkomne. Søndag morgen slutter festlighederne af med gratis rundstykker og kaffe i teltet.