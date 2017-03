50-års fødselar er vild med sit arbejde

Da Lene Jensen for snart fire år siden satte sig i stolen som ny leder af Stoholm Fritids- og Kulturcenter var det efter syv forudgående år som blæksprutte samme sted. Derfor var arbejdspladsen langt fra ny for hende, da muligheden kom for at blive centerleder.

Det skulle vise sig at være det helt rigtige valg. Lene stortrives med at stå i spidsen for centret.

- Stedet er nok lidt et hjertebarn for mig. Jeg er kommet i huset siden jeg var lille og brænder 100% for det her og for at udvikle hele centret, fortæller Lene Jensen, som lørdag den 1. april fylder 50 år.

I de seneste år har hun sammen med sin bestyrelse arbejdet målrettet på at udvikle og gøre centret til et samlingspunkt for byen i højere grad end det var før. Og det er lykkedes et langt stykke hen ad vejen.

- Vi arbejder stadig videre på det, men kan mærke, at der kommer flere mennesker i huset. Det er lige fra flere selskaber til større mødeaktiviteter, messer og udstillinger, som dermed også er med til at give flere indtægter til cafeen. Folk er flinke til at bakke op, og vi har gode erfaringer med blandt andet dagens ret og de mange nye aktiviteter, som kom i gang, da vi ansatte Morten Brøndum i en ny stilling som stedets instruktør, kostvejleder og træner, fortæller Lene.

I øjeblikket arbejder hun også på at få flere træningslejre til Stoholm fra norske og svenske fodboldklubber, og så er hun dybt involveret i projekt Visit Stoholm, der er et større projekt, som skal være med til at udvikle centret og turismen i lokalområdet. Fødselaren glæder sig også over, at det er lykkedes hende at skabe sig et stadig større erhvervsmæssigt netværk, som hun kan trække på.

Et godt team

- Det hele foregår i et tæt samarbejde med bestyrelsen og husets 8 medarbejdere. Vi er et rigtig godt team, som alle arbejder godt sammen. Jeg synes vi lykkes med mange ting, selvom vi kun er få ansatte. Det er jeg lidt stolt af, fortæller Lene, som er født, opvokset og stadig bor i Stoholm sammen med døtrene Julie på 13, Maria på 18 og kæresten Michael.

Fødselaren har det fint med at runde et skarpt hjørne.

- Det er okay. Jeg har en dejlig base med min familie og føler jeg befinder mig på et godt tidspunkt i livet, fortæller Lene.

Reception i renoveret glasgang

Bestyrelsen fejrer deres centerleder ved en reception på vandrerhjemmet lørdag den 1. april. Her er alle velkomne til at kigge forbi for at hilse på fødselaren og ved samme lejlighed se den nyrenoverede glasgang.