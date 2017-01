57-årig lastbilchauffør fra lokalområdet dræbt i tragisk ulykke

En 57-årig mand fra Sjørup mistede mandag formiddag livet ved en tragisk soloulykke i Hjarbæk.

Ulykken skete, da den 57-årige sidst på formiddagen skulle aflevere fyringsolie til en beboer på Nørresiden i Hjarbæk by. Da der er er tale om en meget stejl vej, måtte chaufføren i den forbindelse bakke opad vejen, der er en sidevej til Strandvejen.

Af en eller anden årsag, formentlig på grund af det isglatte føre, mister lastbilen grebet, da den er kommet cirka 50 meter opad vejen og glider derefter med høj fart nedad vejen, hvor den rammer ind i et hus.

Der er tale om en tragisk ulykke, hvor lastbilen uheldigvis rammer ind i huset, hvor muren er mest robust. Førerhuset kiler sig gennem muren og cirka 0,75 meter ind i bygningen, hvor den siddder fast og den 57-årige sidder fastklemt. Han bliver kort efter erkæret død. De pårørende er underettet.

Her i i eftermiddagstimerne har brandvæsenet travlt med at foretage en afstivning for at huset ikke skal brase sammen og arbejdet forventes at stå på et par timer endnu.

Ingen i huset kom til skade ved ulykken.