58.000 kroner til Kjeldbjerg på to timer

Her startede den årlige byfest traditionen tro med sponsorløb og denne gang blev der kørt omkring 7.000 kroner mere end ind end sidste år. Løbets 27 deltagere, heraf 7 voksne, havde tilsyneladende gjort et godt forarbejde med hensyn til sponsorkontrakter før start.

Som noget nyt var der i dette års løb også mulighed for at løbe eller gå og her deltog 1 voksen og 1 barn.

Der var pænt fremmøde af publikum på Torvet, som bagefter samledes i teltet på sportspladsen. Her blev der hygget med Kjeldbjerg-quiz, hvor deltagerne skulle gætte beliggenheden af huse på gamle billeder, mens alle afventede resultatet af sponsorløbet.

Udenfor på sportspladsen kunne alle også beundre 10 amerikanerbiler fra U.S. Star Riders i Skive samt et større antal veteranmotorcykler. Det var MC Veteranerne, ligeledes fra Skive, der havde taget turen til Kjeldbjerg på en vejrmæssigt pæn sommeraften.

Torsdag aften startede også salget af kokassebingo-lodder, hvor hovedpræmien er en gave til en værdi af ca. 1000 kroner.

Løjerne i Kjeldbjerg fortsætter fredag aften med havetraktortræk og børnedisketok, før lørdag byder på mange forskelige aktiviteter dagen igennem og aftenen med.

Søndag rundes det hele af med friluftsgudstjeneste.

