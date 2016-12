9 millioner kroner til erhvervspark i Skive

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har udpeget Skive Kommune som et af de første områder, hvor der igangsættes en målrettet erhvervsindsats.

Med tildelingen af de 9 millioner kroner engagerer Regeringen sig i Skive Kommunes projekt om at etablere erhvervsparken GreenLab Skive. Erhvervsparken vil udvikle fremtidens energiteknologier i et test- og produktionsmiljø for virksomheder inden for fremstilling af fx biogas, solenergi, vind og balancering af energisystemer.

Indstillet af Region Midtjylland

Den målrettede erhvervsindsats er sat i gang for at styrke jobskabelsen og den private vækst i de udvalgte kommuner, som udover Skive tæller Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner.

Det er Vækstforum i Region Midtjylland, der har indstillet GreenLab Skive på baggrund af en konkret ansøgning fra Skive Kommune. Alle regioner i Danmark har kunnet indstille områder, hvor der har været behov og ønske om en særlig målrettet indsats.

Initiativet om målrettet erhvervsindsats er en del af aftalen om vækst og udvikling i hele Danmark fra den 9. februar 2016.

I alt er der afsat 24 millioner kroner til målrettet erhvervsindsats frem mod 2019.