Adrijana springer pokal hjem til Stoholm

STOHOLM Adrijana Jankauskaite fra Stoholm gjorde i den forgangne weekend Fjends ære, da det lykkedes hende at snuppe førstepladsen og en flot pokal til distriktsmesterskaberne i ridebanespringning, der foregik i Viborg.

Med Nørlunds Maggie Mae, der er en kategori 2 pony, lykkedes det at springe helt op øverst på skamlen for Adrijana, der er 14 år og går i 9. klasse på Stoholm Skole.

Sidste år blev det til en andenplads ved samme stævne for Adrijana, der repræsenterer Sevel Rideklub og næsten dagligt er afsted for at blive bedre med hjælp fra de to trænere Tine Rytter og Vibeke Thomassen.

For øjeblikket ligger Adrijana Jankauskaite nummer otte på en rangliste, hvorfra i alt 15 kvalificerer sig til et stort internationalt CSI-stævne i Boxen i Herning til oktober.