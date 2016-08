Aflåst cykelskur med begrænset virkning

Min søn Thor går på Sportsskolen Nordre Skole i Viborg.

Han kører dagligt med toget fra Stoholm til Viborg.

Af den grund har han sin cykel med godkendt lås til at stå i det aflåste skur ved banegården, så han kan nå ud til skolen til tiden.

Vi betaler for at have cyklen sikret i det aflåste skur mod tyveri, men alligevel var den i foråret fjernet fra skuret.

Den blev kort tid efter fundet stillet op sammen med andre aflåste cykler, måske til afhentning af østeuropæiske tyve.

I sommerferien har cyklen været til service og bl.a. blevet klargjort med en ny godkendt lås og nyt lys m.m.

En uge efter skolestart var cyklen igen forsvundet og så måtte Thor gå ud på skolen.

Jeg kan så melde det til vores forsikring, men så mister jeg min bonus, som man får, hvis man i løbet af året ikke har anmeldt skader.

Jeg skal så tage stilling til om det overhovedet kan betale sig at anmelde tyveriet til TOP DANMARK, da den bonus, som jeg mister, kan overstige erstatningen for cykeltyveriet.

Thor er netop startet i 8. klasse, så det kan blive til flere cykler de næste par år, som jeg må ud at købe til ham og som tyvene næsten risikofrit kan stjæle.

Tyve kan blot købe et låsekort til skuret og derefter hente cyklerne.

eg vedhæfter et foto af cyklen, som den så ud for et år siden, da Thor startede på Sportsskolen Nordre Skole i Viborg cyklen, der er med punkterfrie dæk, har netop fået nyt kædeskærm, lys og en ny godkendt lås m.m.