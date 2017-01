Aktiv 100-årig blev fejret i Løgstrup

Søndag var der fest i Løgstrup. Her fik man fejret, at Løgstrup Borgerforening nu er blevet 100 år. Og med de mange mennesker - både unge og ældre - der deltog i dagens festligheder viser det, at man stadig er glad for og støtter op om foreningen i byen.

Dagen startede med officielt at indvie det nye torv, som nu hedder Trinbrættet. Formand for Kultur- og Fritids-udvalget i Viborg Kommune, Per Møller Jensen, klippede snoren med guldsaks. Og dermed var torvet, der gerne skal blive en samlingssted for byens borgere, taget i brug for alvor.

Da der var kuldegrader i luften, så rykkede man efterfølgende ind i Sognegården til taler, sang og folkedans.

Formand for borgerforeningen Lisbeth Rasmussen bød velkommen og takkede for den store opbakning omkring foreningen i de mange år, den nu har eksisteret. Fra starten har foreningen haft til formål at være til for at varetage borgernes interesser. I den første paragraf i 1917 stod der Foreningens formål er at fæstne Løgstrups velfærd. Og kontingentet blev sat til halvanden krone hvert halve år.

Noget af det første foreningen tog fat på, var at købe gadebelysning - som dengang såmænd bare var fem brugte petroleumslamper.

Med Himmerlandsti, madpakkehus og Trinbrættet som noget af det seneste arbejde, så må man sige, at borgerforeningen i høj grad stadig har sin berettigelse.

Se meget mere i denne uges Fjends Folkeblad.

