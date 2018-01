Aktivt år i Kjeldbjerg

Forsamlingshuset i Kjeldbjerg var sidste år udlejet 34 gange. Udlejningen fordeler sig på både fester og forskellige arrangementer.

- Vi oplever heldigvis, at der også kommer folk fra blandt andet Stoholm og Skive for at holde festen hos os, og vi har haft en autocamperklub, der afviklede deres generalforsamling i forsamlingshuset. De overnattede i deres autocampere på parkeringspladsen, så det er dejligt, når det rygtes, at vi har et pænt og velholdt hus med fine køkkenfaciliteter, fortæller Birgit Nielsen fra Kjeldbjerg forsamlingshus.

Sidste forår blev der også sat nye foldedøre op i forsamlingshuset.

- Det har både pyntet og gjort det mere brugervenligt. Udgiften til foldedørene betyder, at vi for en gangs skyld ikke kommer ud med et overskud i 2017. Det var desværre ikke vores tur til at få del i kommunens pulje til forbedringer. Heldigvis havde vi midler nok til at klare det uden, men det tog det meste af egenkapitalen, fortæller Birgit Nielsen.

Forsamlingshuset havde ved sin fællesspisning sidste forår succes med at tilbyde forskellige spil til både børn og voksne og den mulighed vil blive gentaget ved næste fællesspisning.

2017 bød også på fællesspisning i efteråret med musikalsk underholdning af kvartetten MODVIND. Det skete som et led i kommunens tiltag Nyt liv i Forsamlingshusene og der har været foredrag om en cykeltur gennem New Zealand og Australien.

Byfesten blev traditionen tro afholdt i uge 32.

- Her er et godt samarbejde imellem borgerforeningen, idrætsforeningen og forsamlingshuset, og det giver hvert år et pænt overskud til deling mellem de tre foreninger, fortæller Birgit Nielsen.

Kjeldbjerg deltog sidste år for 3. gang også i Hærvejsløbets lokaldyst. En dyst, som de samme 3 foreninger står bag.

- Her var 12 deltagende byer og vi fik, på trods af meget dårligt vejr, en meget fin 4. plads. Vi forventer at skulle deltage igen i år, men der er endnu ikke fastlagt en dato, slutter Birgit Nielsen.

Forsamlingshuset holder den årlige generalforsamling tirsdag den 20. februar og bestyrelsen håber, at mange vil møde op.