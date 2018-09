Akupunktører tager stikket hjem

STOHOLM Har du smerter, er du stresset, eller kniber det med at blive gravid?

Ellers kan du også bare få afkræftet din skræk for nåle.

Uge 38 afvikles "Nordic Acupuncture Awareness Week", hvor behandlere i hele landet medvirker til at udbrede kendskabet til de lindrende virkninger, akupunktur har.

Det sker ved forskellige events landet over, hvor også Stoholm er med, når akupunktør og sygeplejerske Sinna Maagaard fra klokken 13-15 holder åbent hus i klinikken i Østergade, hvor du kan komme og høre, om akupunktur kunne være noget for dig.

Mange har haft meget ud af akupunktur ved muskelsmerter, hudlidelser og migræne, men akupunktur er også godt ved psykiske lidelser som stress, angst og depression.

Henrik Reinholdt er formand for Praktiserende Akupunktører, PA, og selv uddannet akupunktør med klinik i Viborg.

- Vi vil gerne vise, at akupunktur både kan lindre fysiske såvel som psykiske smerter, og at vores behandlinger virker, selv om vi stadig har en udfordring med at blive anerkendt i det etablerede system, siger han.

Også hvad angår fertilitet har akupunktur vist resultater, både for kvinder og deres ægløsning, og for mænd og deres sædkvalitet.

Mænd har dog generelt den anden udfordring, at de har svært ved at blive venner med nålene.

- Mændene er de mest skeptiske og er lidt bange for behandling, men bagefter er reaktionen "var det virkelig det?", hvor de er lettede og overraskede over, at det ikke gjorde mere ondt, siger Henrik Reinholdt og understreger, at nålene er helt sterile og ufarlige.

Generelt bliver der kun brugt meget få nåle, gerne 4-8 stk.

Der er anslået halvanden million behandlinger med akupunktur om året, og ifølge Danmarks Statistik gik 351.000 danskere sidste år til akupunktør, og tallet er stigende.