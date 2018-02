- Aldrig for sent at skifte spor

Anna var tæt på 50 år, da hun spurgte sig selv, om hun nu også var helt sikker på, at hun havde fået det ud af livet, som hun kunne:

- Jeg troede nærmest, at livet var forbi, når jeg fyldte 50. Inde i mit hoved var det blevet til, at så var det hele nok slut.

Anna Kristiansen, der bor i Højslev Kirkeby, opsøgte derfor en coach. Og denne fik Anna til at se sit liv med andre øjne:

- Vores egen værste fjende, er vores fastlåste overbevisning. I stedet for at tro, at livet slutter ved 50, så kunne jeg jo læse om alle de kvinder, der var over 50 år og lavede alle mulige fantastiske ting.

Og det var slet ikke fordi, at Anna Kristiansen var træt af at være skolelærer. På ingen måde. Hun ville bare gerne noget mere. Og derfor tog hun uddannelsen til coach. Fordi hun synes, at det pludselig gav så megen mening.

Så i dag er hun gået lidt ned i tid på skolen i Skive, mens hun også får tid til at tage sig af klienter, som kommer hos hende i det hyggelige hus i Højslev Kirkeby, hvor smeden førhen holdt til.

Hvad er en coach?

En coach er en slags fødselshjælper - en træner - en sparringspartner - en person, der ved at stille de rigtige spørgsmål, kan guide en person i den rigtige retning. Coachen kommer aldrig med de forkromede løsninger. Men ved hjælp af samtale kan føre folk videre fra det sted, hvor de er havnet.

Og en coach kan hjælpe med mange typer problemer - ved ønsket vægttab, ved karriere-krise, ved familie-krise, ved midtlivs-krise og meget andet.

I dag er Anna 53 år og super glad for livet. Hun har kunnet konstatere, at livet virkelig går videre efter de 50 år. Og da kvinders gennemsnitlige alder er omkring 82 år, så er det slet ikke for sent at skifte spor:

- Man kan stadig have mange gode arbejds-år med et nyt fag. Man skal ikke bare finde sig i sine egne begrænsninger.

- Jeg har fire børn, så jeg ville ikke have haft tid eller erfaring til det her før. Så det kom lige på rette tidspunkt, siger Anna Kristiansen.

Egne benspænd

Hun hjælper både mænd og kvinder, men der er flest kvinder. Og det hænger især sammen med, at kvinder for længe har gået i flinke-skole. De glemmer at tænke på sig selv. Og pludselig er børnene flyttet hjemmefra - og hvad skal der så ske. Og for Anna er det vigtigt at tage de rigtige samtaler med klienterne.

Hun driver nu Coach-Kontoret, som hun kalder sit firma. Hun kan både hjælpe folk individuelt, i grupper og holder også gerne foredrag. For hende er det blevet vigtigt at få folk til at se, at deres egne benspænd er det, der gør, at de ikke udvikler sig - eller ikke tør at gøre noget andet, end det de plejer. Hun har også selv tabt sig mange kilo, efter hun selv gik til coach. Fordi hun fik stillet de rigtige spørgsmål, som hun selv skulle svare på. Og dermed kom til bunds i problemet omkring vægttab.

Og hun er mere end oprigtigt glad for at have tilføjet coach til sit CV, så hun kan hjælpe andre videre i livet som gladere, friere personer.