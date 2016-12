Alle socialdemokratiske medlemmer af Viborg Byråd genopstiller

Det drejer sig blandt andet om:

- udarbejdelse af Arbejdsprogram 2018-2021

- sammensætning af en Kandidatliste

og begge dele kulminerer på et opstillingsmøde, hvor Arbejdsprogrammet og Kandidatlisten skal godkendes af lokale medlemmer af partiet. Det skriver Per Møller Jensen og Per Pedersen i en pressemeddelelse.

På nuværende tidspunkt står det klart, at alle nuværende socialdemokratiske byrådsmedlemmer genopstiller og nye og spændende kandidater er klar til at stille op.

Formand for Fællesledelsen, Per Pedersen glæder sig over at alle genopstiller og dermed er med til at sikre erfarne kræfter.

- Vi har allerede valgt vor borgmesterkandidat, nemlig Per Møller Jensen. Samtidig arbejder vi for at få en Kandidatliste, som rummer 25 personer, der er bred i forhold til alder, køn, erhverv og geografisk spredning, fortæller han.

Også borgmesterkandidat Per Møller Jensen er tilfreds med udfaldet og siger blandt andet

- Arbejdet med vort Valgprogram skrider frem og det er mit håb, at det vil blive vel modtaget, når vi offentliggør det forud for valgkampen, som for alvor går i gang omkring sommeren næste år.