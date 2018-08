Alt klappede til kanon Kalkbrænderfest

MØNSTED En hel uge med noget på programmet hver dag, som kræver din tilstedeværelse, og så lige et fuldtidsarbejde at passe ved siden af.

Man ligger ikke på den lade side, når man har sagt ja til at arrangere Kalkbrænderfest i Mønsted.

Men selv om han medgiver, at det da trækker tænder ud, mens det står på, har formand for Kalkbrænderfesten Bo Broch Pedersen svært ved at bevare pessimismen efter endnu en vellykket uge i det fællesskab, som er den årlige byfest i Mønsted.

- Det har simpelthen været supergodt. jeg kan faktisk ikke pege på noget, der ikke har kørt, som det skulle. Fra start til slut har alt bare klappet, lyder den glade melding fra Bo Broch Pedersen.

Der har været babysalmesang og børnefodbold cup. Der har været motorcykeltræf og forhindringsløbet Mønsted Race. Der har været fællesspisning for alle og Hollywood tema kun for damer. Og når man så dertil lægger trylleri, teltbal og totalt lokal revy, har programmet igen ramt bredt til glæde for alle.

- Der har været masser af mennesker alle dage, og så har man jo nok gjort noget rigtigt med at sætte programmet sammen, lyder det halvbeskedent fra Bo Broch Pedersen.

Programmet er et passende mix af kendte hits og så gerne lidt nyt hvert år.

Formanden fremhæver Mønsted Race som noget nyt, der virker.

Forhindringsløbet blev godt nok introduceret sidste år, men i år var det udvidet med både forhindringer og deltagere.

Således kunne også voksne deltage i det vilde forhindringsløb med kommandokravl, en kanonklam container med mudder og en kæmpestor balje med en mel og vand-blanding.

Årets revy havde byens nye pizzeria som omdrejningspunkt, idet det dannede en slags kulisse for revyen komplet med revynumrene som en pizza-menu.

Trods det omfattende program har arrangørerne ikke problemer med, at de gæster, der gerne skulle møde op, samtidig er de samme, som er på vagtplanen.

- Vi samlede 460 mennesker til fællesspisning, og det er ny rekord, afslører Bo Broch Pedersen.

- Samtidig har vi ingen problemer med at fylde vagtplanen. Vi har hjælpesedler til at ligge fra året før, og det er tit de samme, der kommer og hjælper. Men de fleste, der hjælper på et tidspunkt, kommer så som gæster til de andre arrangementer. Så der er fuld opbakning og hjælp at hente hele ugen.