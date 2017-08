Altid for de få, aldrig for de mange

”Hvorfor i alverden skal de rigeste have mest?” Sådan udtalte DF’s formand Thulesen Dahl forleden, da regeringens skatteudspil blev offentliggjort. Jeg er som socialdemokrat helt enig med ham, og jeg håber og tror på, at vi kan stole på, at DF sammen med Socialdemokratiet vil forhindre regeringen i at beslutte de massive nedskæringer i skat.

Det er slående, at regeringen altid gør noget for de få og aldrig for de mange. De mange forslag til mindre skattebetaling lægges ud som gaver til befolkningen. Se hvad du kan få at gøre godt med for dig selv. Men læser man nærmere kan man se, at det altid er med den største fordel til de højeste lønninger. Det trækker Danmark skævt, for de højeste lønninger er i de største byer, mens der er langt færre med høje indkomster i kommuner med landdistrikter.

Løser det udfordringerne i Danmark med disse skattenedskæringer. Jeg mener nej. Vi har tre store opgaver lige foran os. Erhvervslivet skriger på faglært arbejdskraft. De alt for mange unge, der falder gennem skolesystemet skal tilbage på sporet igen og få mod på livet og lyst til at uddanne sig og arbejde og velfærdssamfundet skal styrkes. Der er alt for mange ældre, der får for lidt hjælp, for få lærere og pædagoger, og sygehuspersonalet presses hårdt. Disse tre områder burde vi som samfund satse på at få til at fungere bedre i stedet for at give historisk høje skattelettelser.

Regeringens skatteudspil er ufinansieret, hvilket betyder, at vi ikke kan få at vide, hvor de vil skære pengene. Lige nu ser det ud, som om der drysser en gaveregn ud over danskerne, men der kommer en ubehagelig og høj regning, der skal betales. 23 milliarder kr. mindre i skatteindtægt til fællesskabet. Det kan ikke undgås, at især de ældre vil komme til at lide under det. Ældre Sagen er helt oppe i det røde felt.

Skatteminister Karsten Lauritsen har udtalt, ”at regeringsudspillet skaber ulighed i Danmark, og det gør vi med åbne øjne”. Jeg siger velbekomme.

Socialdemokratiet ønsker brede aftaler på skatteområdet og opfordrer regeringen til at samarbejde med os, så vi kan få blødt op på dette ideologiske mareridt.