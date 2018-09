Andenplads til JP Racing på Nysum

STOHOLM JP Racing var til start i deres VW Polo S2000, da Motorsport Nordjylland 15. september afviklede et rally sprint på Nysum banen i samarbejde med Yokohama Danmark, og teamet kunne køre fra det nordjyske med en andenplads i bagagerummet.

Chauffør Jan Petersen og 2. kører Jeannette Kvick havde forinden en hektisk uge med at få bilen klar efter en heftig renovering af gearkasse og diverse.

- Egentlig havde vi sat os for ikke at køre, men da vi så, at man havde givet os start nummer 1 i et potent startfelt, kunne vi simpelthen ikke lade være med at samle bilen færdig, siger Jan Petersen.

Som tidligere rally cross-kører betød hjemmebanefordelen også, at der kunne hentes nogle billige point, idet Jan har kørt utallige gange på Nysum Banen i rally cross regi.

Det er dog en helt anden måde at køre på, idet man her har fokus på at køre fra andre deltagere hurtigst muligt, mens man i rally skal finde de rigtige linjer i samarbejde med sin 2. kører for at komme hurtigst i mål.

Ud over de vejrmæssige udfordringer, som gav glatte og svære forhold, havde team JP Racing ingen problemer og efter fire kørte heat, kunne teamet stille sig på podiet som nummer to generelt.