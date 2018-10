Animation: Det tegner godt for Mønsted-elever

MØNSTED 10 elever fra Mønsted Skole flytter sig markant på flere fronter i dette skoleår.

De har for nylig sammen med deres underviser Carsten Christensen og Ditte Lundsgaard Nielsen fra The Animation Workshop været på den anden side af Østersøen i Litauen for at deltage i anden del af det projekt, der går under navnet Me & Media Nordplus Junior.

Første del af projektet blev afviklet i foråret, da 20 elever og fire lærere fra Letland og Litauen kom til Mønsted skole i en lille uge for at lære om animation og dens forskellige teknikker blandt andet.

Nu var det så blevet tid at sende værtsrollen videre, og sent aften ankom så 10 elever fra Danmark og 10 elever fra Letland til værtsbyen Klaipeda, der er en af de største havnebyer i de baltiske lande, hvorfra de hurtigt fandt ud til deres værtsfamilier, hvor de skulle bo to og to.

Op og gå i skole

Næste morgen mødte alle 30 elever fra projektet så ind på skolen sammen med deres voksne fra de respektive lande.

I hast blev der etableret fem grupper med to fra hvert land, og opgaven denne gang var at lave en animationsfilm per gruppe med et selvvalgt tema.

Processen i en animationsfilm fra ide til færdig redigering kendte de unge allerede fra foråret, så historier blev skrevet ned, storyboards blev tegnet og filmkaraktererne blev skabt, mens snakken gik livligt på engelsk.

Da først figurerne til filmene var blevet beskrevet, skulle den kreative del med baggrunde, rekvisitter og figurer gøres klar.

Og så var halvdelen af ugen allerede gået!

Herefter stod den på intensivt arbejde med filmning, flytning af figurer, effekter, lyde og redigering, for filmene skulle være klar fredag, inden man igen skulle forlade Klaipeda tidligt lørdag morgen for at vende næsen hjemad.

Det har rykket sig

For Katja Linde Eriksen, der går i 9. klasse på Mønsted Skole, havde projektet flyttet sig meget siden foråret, ikke mindst hvad angik omgangen med eleverne fra de andre lande.

- Angående det sociale kan jeg tydeligt mærke forskel, for første gang var der ikke rigtigt nogen, der havde lyst til at snakke med hinanden. Men nu, hvor vi kender hinanden bedre, snakkes der også mere sammen.

Hendes værtsfamilie havde været meget imødekommende, og hun ville egentlig gerne have hængt lidt mere ud med dem, end den lidt pressede tidsplan tillod.

Filmene skulle være færdige, men det gik nu også fint.

- Jeg synes, at tiden med at lave animationerne var fin nok, der behøves faktisk ikke mere, vurderer Katja.

Videre til Letland

Me & Media projektet slutter i Marts 2019, hvor de 30 elever og seks voksne mødes igen i Letlands hovedstad Riga til et par dages arbejde med en »Behind the scenes« film og sammensætning af de forskellige animationer fra de to foregående omgange.

Ugen afsluttes med en stor konference for alle interesserede i de baltiske lande, hvor emnet vil være »Friendship across the Baltic sea« og animation som sprog over grænser. Her vil der også blive lagt vægt på de andre færdigheder, de 30 elever har udviklet i løbet af hele projektet, blandt andet engelsk-kundskaber, sociale kompetencer og kreative løsninger på problemer.