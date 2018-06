Anlægsarbejdet i Stoholm starter på mandag

- Mandag den 18. juni går entreprenør Ivan Jakobsen i jorden i Nørregade og bevæger sig gradvist mod syd til krydset. Fra krydset bevæger man sig mod vest i Vestergade, så langt man kan nå inden sommerferien, uge 28, 29 og 30. Inden sommerferiens start vil alle huller blive lukket, så der er åbent for trafik indtil der i uge 31 igen tages fat efter sommerferien, fortæller Benny Christensen fra Viborg Kommune.

Undervejs vil der være behov for at afspærre nogle gadestrækninger og etablere omkørsel, men det gælder for hele perioden at gående har adgang til såvel butikker som ejendomme.

Omlægning af busrute 740

Anlægsarbejdet betyder også en nødvendig omlægning af busrute 740 frem til november 2018.

Bussen, der kører Skive -Stoholm- Viborg vil ikke køre ad Østergade, Vestergade og en del af Anemonevej, men får omkørsel og miderlertidige stoppestder på Odinvej.

Der er i forbindelse med det forestående anlægsarbejde også lavet en folder, der med ord og en detaljeret skitse fortæller om projektet. Folderen kan hentes hos byens handlende.

- Jeg håber, folderen er omdelt til butikkerne, og at den giver borgerne en god information, sammen med informationen på Viborg Kommunes hjemmeside under Byfornyelse Stoholm, slutter Benny Christensen.