Arbejdet i Gyngemosen i fuld gang

- Vi er udfordret af den megen regn. Men vi er i fuld gang, og det skal nok blive rigtig godt.

Sådan siger landskabsarkitekt ved Viborg Kommune, Lotte Kunstmann. Byforskønnelsen af Stoholm er gået i gang.

Viborg kommunes folk arbejder i øjeblikket i Gyngemosen - det grønne areal ned mod jernbanen.

Her skal der køres masser af jord på. For området er meget vådt og sumpet. Man laver to små søer, hvor vandet i fremtiden vil blive ledt hen.

Der bliver genetableret en lille boldbane, som der var førhen. Nogle træer og buske fjernes, men nye vil blive plantet mere hensigtsmæssigt.

Der bliver lavet en lille ø, hvor der bliver sat borde og bænke op. Her kan man sidde og se ud over området og holde picnic, fortæller Lotte Kunstmann.

Den nuværende sti bliver asfalteret, og der bliver sat parklamper op. Ved indgangen til området bliver der sat stolper op som en velkomst til det grønne område.

Efterfølgende går man i gang med forskønnelsen i Anlægget:

Og hvad der skal ske der, kan man læse i Fjends Folkbelad i den kommende uge.