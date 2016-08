Arbejdet på cykelsti mellem Sparkær og Mønsted er startet

Arbejdet på den nye cykelsti mellem Mønsted og Sparkær er så småt startet.

I første omgang er der tale om de obligatoriske, arkæologiske undersøgelser, der skal sikre, at området ikke gemmer på noget af arkæologisk betydning.. Men forudsat at udgravningerne ikke viser noget i den retning, forventer Jesper Hoelgaard fra Teknik og Miljø, at det egentlige arbejde kan starte om et par uger. Går det som man håber på, skal cykelstien stå færdig inden årets udgang, dog afhængig af efterårets vejr.

Dermed kan de ældre elever fra Sparkær, som efter 6. klasse skal gå i Mønsted, se frem til at kunne tage turen til og fra skole på cykel.

Byrådet bevilgede i december sidste år penge til projektet, der vil koste i alt 5,75 millioner kroner, hvoraf de 2,3 millioner kroner betales af statens cykelpulje.

Den 3,8 kilometer lange cykelsti skal løbe langs Langgade i Sparkær og langs Mønsted Skovvej til Mønsted.