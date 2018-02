Aske i støvsuger startede brand

Onsdag eftermiddag klokken 14.20 måtte brandfolkene i Stoholm rykke ud til en brand på Lånumvej.

Her var ilden imidlertid gået ud af sig selv, før brandmændene nåede frem, så der blev ikke tale om noget egentligt slukningsarbejde. Til gengæld havde røgudviklingen givet en del sodskader i huset.

Branden er formentlig startet i en støvsuger. Husets beboer havde været ved at støvsuge sin brændeovn fri for aske, før hun forlod huset ved 9-tiden onsdag formiddag. Det er formentlig gløder eller lignende, der er kommet med over i støvsugeren og har ført til branden.