Avisen blev mit liv ...

FJENDS Hun er blond og har et glimt i øjet.

Og der er ingen tvivl om, at da hun som ung uddannet guide rejste rundt på Sicilien, var der nok adskillige italienske mænd, der diskret har piftet efter hende.

Hun påstår hårdnakket, at det nok ikke vil gentage sig, når hun i september som 62-årig rejser sammen med en gammel guideveninde til Sicilien for at mindes gode gamle dage.

- Vi skal ned og sidde med et glas kold hvidvin og mindes de gamle dage, fortæller Anne Kirstine Hansen, der i disse dage er ved at pakke sit habengut sammen på Fjends Folkeblads domicil i Stoholm.

Faktisk er den avis, du sidder med i hånden, Anne Kirstines sidste som avisens redaktør.

Hun har valgt at gå på efterløn og ser tilbage på - som hun siger - 22 fantastiske år i Fjends.

I turistbranchen

Anne Kirstine stammer fra Knudby.

Hun er uddannet inden for turistbranchen på Skive Turistbureau, og efter guide-jobbet på Sicilien vendte hun tilbage og fik arbejde på Viborg Turistbureau i slutningen af 1986.

I den forbindelse skrev hun artikler til Viborg Stifts Folkeblad og blev bidt af den journalistiske metier. Da Fjends Folkeblad manglede mandskab i 1995 tog hun imod udfordringen og blev fastansat fra januar 1996.

- Der er sket utrolig meget på de mange år. Det bliver mærkeligt at skulle stoppe. Den her avis har jo været en stor del af mit liv. Den kommer ind under huden på en, når man kender området og de mange herlige mennesker, der bor her. Det bliver et hjertebarn for en, siger Anne Kirstine Hansen, der da også på grund af sin dedikation har nydt respekt og popularitet blandt læserne.

- Man står den ene dag og har lukket ugens avis - og du har ingenting til næste uge. Og så lykkes det alligevel gang på gang. Det er magisk.

For den afgående redaktør har det været vigtigt, at den lokale ugeavis kan formidle stort som småt og være et fællesskabsdannende talerør i lokalsamfundet.

- Vi er samlingspunktet for alt det, der foregår i vores område. Det er vores styrke i forhold til dagblade og elektroniske medier. Vi har fingrene nede i det. Og jeg tror, vi som ugeavis kan gøre en forskel - skubbe på, være fødselshjælper, formidle, sætte gang i ting.

- Stoholm er ligesom andre mindre byer udfordret med detailhandel og bosætning. Men vi har en stærk handelsstand, nogle gode folk i byen og - synes jeg - en god lokal ugeavis, som bakker op om byen.

Anne Kirstine Hansen, der er gift og har to voksne børn, har ikke problemer med overvejelser om, hvad tiden nu skal bruges til.

- Der er så meget, jeg gerne vil. Mere motion, synge i kor, gå til foredrag, rejse noget mere. Jeg har sagt ja til at være med i et netværkssamarbejde om Flagermusenes Land - og så skal jeg være bedstemor til november. Det glæder jeg mig vildt til, lyder det fra den afgående redaktør, der har et ord på falderebet til byen og egnen:

- Tak ...