Avispige på Fjends Folkeblad fylder rundt

Fødselsdag Dette er historien om avispigen, som efter år med sygdom og et liv udenfor arbejdsmarkedet alligevel endte med at komme tilbage og udfylde en plads. Det er også historien om at være sin egen lykkes smed på trods af knaster på vejen og hvor status foreløbig er en rigtig solskinshistorie.

Britta Kristiansen fylder 50 år fredag den 24. februar. Hun har siden 2008 arbejdet som journalist på Fjends Folkeblad, hvor hun fortæller om stort og småt fra lokalområdet.

Dengang, i 2008, havde hun ellers været udenfor arbejdsmarkedet i 5 år. En dårlig ryg havde truet med tage hendes førlighed og endte til sidst med at sende hende på førtidspension længe før tid, kun 36 år gammel.

- Den dag, hvor jeg blev tilkendt pensionen, gik mit liv i sort. Jeg følte, jeg var sat på bænken for altid og det hele endte med en depression og indlæggelse på Døgnhus Skive, fortæller fødselaren, som er født og opvokset i Knudby i huset, hvor hendes mor drev et brødudsalg. For nogle år siden vendte hun tilbage til sin fødeby for at slå sig ned.

Blot 20 år gammel blev Britta optaget på Danmarks Journalisthøjskole i Århus, kom i praktik som journalistelev på Skive Folkeblad, hvor hun senere blev fastansat. Undervejs, mens hun stadig var i gang med uddannelsen og mellem to semestre fødte hun sit eneste barn, sønnen Patrick.

- Jeg har altid følt mig på rette hylde som journalist og er vild med at være det, fortæller Britta.

Men helbredet ville det som sagt anderledes. Lange hospitalsindlæggelser, operation, genoptræning blev hverdagskost i flere år. På et tidspunkt fik hun job på Tipstjenesten i Brøndby, som hun, sportsfreak som hun er, var meget glad for, men også her endte hun med at måtte kapitulere og stoppe.

Ved en tilfælighed fik hun pludselig mulighed for et arbejde på Fjends Folkeblad og Britta slog til. I dag er hun stadig på førtidspension, men bestrider også et fast deltidsjob på avisen.

- Man skal ikke sende unge på førtidspension, hvis det kan undgås. Det er så vigtigt, også selv om man kun kan bidrage med nogle få timer, at føle sig som en del af samfundet. Alle har brug for en identitet og at mærke, at man er en del af en sammenhæng, siger Britta, som stortrives i sit lokalområde.

- Jeg kan virkelig godt lide, de mennesker, der bor her. De virker ærlige og oprigtige og så tager de n til sig. Især når de opdager, at man også selv kommer herfra og det føles enorm rart, fortæller Britta, som qua sit store lokalkendskab til Løgstrup og omegn tit er den, der dækker historier fra den del af avisens udgivelsesområde.

Tosset med sport og mode

Fredagens fødselar er tosset med sport. Så tosset, at hun ofte ser tre forskellige udsendelser med sport på een gang for ikke at gå glip af noget. Fjernsyn, computer og ipad bruges flittigt til formålet i det lille rækkehus i Knudby. Den snart 50-årige er en kæmpe Tottenham-fan og når muligheden er der, er hun og hendes far også at finde på tilskuerrækkerne ved VFF-kampene i Viborg.

Fritiden bruger hun også på sin egen modeblog Britta loves fashion på Instagram, hvor hun præsenterer og fortæller om kendte stjerners tøj. Bloggen startede hun med for nogle år siden - og hun er nu oppe på at have ikke mindre end 63.000 følgere fra hele verden.

Hun tager sig også meget af sine forældre, der stadig bor i barndomshjemmet i nærheden.

Den runde dag fejres under private former sammen med familie, venner og bekendte.